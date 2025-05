Vitor Roque busca nova sequência como titular no Palmeiras enquanto segue buscando primeiro gol

Neste compromisso, o "Tigrinho" acabou sentindo dores no tornozelo esquerdo e, por isso, foi preservado do duelo contra o Bolívar, em La Paz, que terminou com a vitória palmeirense por 3 a 2. Ele voltou a ficar à disposição de Abel, começou no banco contra o Bahia, mas foi acionado no intervalo.

Jogando junto de Flaco, fez função diferente e atuou como um ponta esquerda ao invés de centroavante. Na oportunidade, ele teve boa oportunidade, mas viu a zaga do Tricolor de Aço tirar quase em cima da linha. O Verdão foi penalizado no fim do jogo e acabou perdendo pelo placar mínimo.

Contra o Ceará, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Vitor Roque atuou por 67 minutos e saiu aos 22 do segundo tempo, dando lugar ao Mauricio. No período em que esteve em campo também criou uma chance clara, mas falhou na efetividade e segue em branco pelo Verdão.