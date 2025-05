Dorival resgata solidez defensiva e faz Corinthians passar ileso mesmo com dupla contestada

A vitória do Corinthians sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, já teve o dedo do técnico estreante, Dorival Júnior. O treinador alterou a formatação da equipe e promoveu ajustes defensivos que tornaram o Timão mais consistente no triunfo por 1 a 0.

O comandante escalou um time mesclado e mudou o desenho do meio-campo alvinegro. Ao invés do losango implementado por Ramón Díaz, a equipe atuou em um esquema de 4-1-4-1. Maycon assumiu o papel de volante e viu Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Talles Magno povoarem a região central, com Héctor Hernández no comando do ataque.

A mudança ajudou a compactar o setor de meio-campo e diminuir as chances adversárias. Apesar de não ser brilhante no ataque, o time mostrou-se mais seguro defensivamente e sofreu poucos sustos, mesmo jogando com uma dupla de zagueiros contestada pela torcida.