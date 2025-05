Ancelotti, Jesus ou Abel? CBF tem desafios com os candidatos a novo técnico

As partes ficaram próximas de um acordo. O "barulho" das negociações, no entanto, afastou CBF e Ancelotti. O Real Madrid decidiu fazer jogo duro para liberar o treinador apesar do mau momento e da crise vivida. O treinador, então, recuou porque não quer deixar imagem ruim no clube onde é ídolo e vencedor.

A CBF encara cenário complicado, mas não desistiu ainda. A entidade ainda planeja mais uma cartada para contar com o treinador ainda neste mês de maio, já visando à Data Fifa de junho.

Jorge Jesus

O ex-Flamengo foi o primeiro nome ligado à seleção após a saída de Dorival Júnior — Ancelotti ainda não vivia crise no Real. Ele sempre se mostrou aberto a assumir o comando.

O português teve caminho "facilitado" para a seleção. A eliminação do Al-Hilal na Champions League da Ásia nesta semana causou sua demissão no clube saudita.

A CBF colocou Jesus em "espera" e incomodou o técnico. O português até voltou a ganhar força após o problema com Ancelotti, porém se mostrou incomodado por ter virado a segunda opção.