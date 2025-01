Palmeiras chega a R$ 187 milhões em reforços e bate recorde de 'Era Leila'

O número também está próximo da "cota" estimada do clube paulista para a chegada de novos jogadores. O Alviverde planejava desembolsar R$ 200 milhões com reforços.

A tendência, porém, é que a conta alviverde nesta janela seja ainda maior. O clube tenta as contratações de Andreas Pereira, do Fulham (ING), e Vitor Roque, do Betis (ESP).

Isso porque o Palmeiras planeja ter mais de um "time titular" em 2025. A expectativa é montar um elenco farto e com muita competitividade interna.

O Alviverde terá um longo calendário no próximo ano — que inicia em 15 de janeiro e termina em 21 de dezembro — além da disputa do Super Mundial de Clubes.

Por outro lado, alguns nomes podem estar de saída, mas o Alviverde não tem pressa. Zé Rafael e Rony possuem diversos interessados no mercado, mas o clube paulista aguarda as melhores propostas possíveis. Além disso, Richard Ríos e Vitor Reis podem ser negociados após o Super Mundial. O clube também perderá Estêvão para o Chelsea no segundo semestre de 2025.

Valores investidos pelo Palmeiras com Leila Pereira na presidência: