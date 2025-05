E o Vitor Reis? Zagueiro mais caro do Brasil 'some' no City após 4 meses

Ascensão meteórica

Vitor Reis cresceu meteoricamente no Palmeiras durante o ano passado. Promovido da base, o defensor logo ganhou espaço e terminou o ano como titular da equipe.

Abel Ferreira brincou sobre ser o "culpado" pela venda do jogador após a ascensão. Segundo ele, houve conversas sobre o defensor "com quem não deveria".

Vendemos o Vitor porque falei demais com quem não devia e pronto, acontece. Quando você fala com diretores de outros clubes, do seu elenco, as pessoas acreditam muito no que você diz. Mas ele merece, é um moleque com o pacote todo.

Abel Ferreira

Vitor Reis deixou o Palmeiras com 22 jogos disputados. Ele marcou dois gols com a camisa do clube, um deles contra o Corinthians.