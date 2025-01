Juninho desembarca no Rio para assinar com o Flamengo: 'Muito feliz'

O atacante Juninho chegou ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Flamengo. Ele desembarcou na tarde desta segunda-feira (13) no Aeroporto do Galeão.

O que aconteceu

Juninho passará por exames médicos nesta terça. Ele vai finalizar os trâmites na parte da manhã e assinar o contrato.

Ele recebeu a camisa do Flamengo para entrevista com a FlaTV na parte interna do desembarque, mas ainda não vestiu. Na saída, exibiu o uniforme rubro-negro nas mãos antes de ser alertado pelo assessor de imprensa, a quem devolveu a camisa. Isso apenas porque o contrato não está assinado. A entrevista ao canal oficial do Fla irá ao ar quando isso acontecer.