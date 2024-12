Bap é eleito o novo presidente do Flamengo; veja como foi

Agradeço a todos os funcionários que fizeram essa festa linda. Muito duro fazer uma festa desse tamanho, com tanta gente e emoção. Obrigado às nossas famílias que se empenharam ao longo dessa trajetória. Aos amigos mais próximos, obrigado. Vocês são demais. A toda Nação rubro-negra, que torceu, vibrou e nos apoiou, ao corpo de sócios, muito obrigado por ter nos sagrado hoje presidente e vice-presidente do Mais Querido. Bap nas primeiras palavras como presidente

A gestão Landim deixa o Flamengo depois de seis anos. O atual presidente não poderia se reeleger, mas não conseguiu colocar Dunshee como sucessor. Ele seria CEO do clube em caso de vitória.

Luiz Eduardo Baptista era o presidente do Conselho de Administração do clube. Bap foi um dos membros da Chapa Azul que elegeu Eduardo Bandeira de Mello, de quem foi vice de marketing antes de romper. Em 2018, participou da chapa de Rodolfo Landim e posteriormente ocupou a vice-presidência de relações externas na primeira gestão. Ele também fez parte do "conselhinho", que auxiliava o atual presidente nas decisões do futebol.

A derrota é vista como expressiva para o atual presidente Rodolfo Landim. O resultado também mostrou a pouca força de Eduardo Bandeira de Mello, que apoiava Maurício Gomes de Mattos, terceiro colocado.

O mandato é para o triênio 2025 - 2026 - 2027. A cerimônia de posse será em 18 de dezembro.

Os números de boca de urna ficaram bem equilibrados ao longo do dia. As pesquisas feitas pelos candidatos variavam mais a favor de um ou do outro. O cenário parecia que seria mais acirrado, mas não se concretizou desta maneira.