Flamengo aguarda Juninho nesta segunda para exames médicos antes do anúncio

Não há nenhuma janela de imprensa prevista até que ele assine. No domingo, o Qarabag deu o ok ao Fla na versão final do contrato. Juninho assina até o fim de 2028.

Havia expectativa de o atacante se juntar ao grupo nos Estados Unidos para a pré-temporada, mas não deve acontecer. Isso porque há pouco tempo hábil para resolver a documentação.

O Flamengo pagará 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao Qarabag, do Azerbaijão, de forma parcelada.