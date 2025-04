Palmeiras 100%, Cruzeiro na lama: Brasil vive montanha-russa no continente

Flamengo: o Rubro-negro também está em terceiro de sua chave, a C, e vem de dois tropeços seguidos. A equipe do técnico Filipe Luís só venceu na estreia e está com quatro pontos, um a menos que LDU e a dois de distância do líder Central Córdoba.

Fortaleza: O Leão do Pici amarga a lanterna do Grupo E, com um ponto conquistado, mas possui um jogo a menos devido ao caos que marcou o duelo com o Colo-Colo no Chile.

Sul-Americana

Quem está bem

Grêmio: O Tricolor gaúcho permanece invicto e divide a liderança do Grupo D com o Godoy Cruz, ficando atrás no saldo por um gol. Os dois times empataram na última rodada, na Argentina, em confronto direto pela liderança.

Fluminense: O Tricolor das Laranjeiras também não perdeu e está em primeiro da chave F. O Flu venceu seus dois compromissos iniciais e empatou o último, somando sete pontos —com cinco de vantagem para o terceiro colocado.