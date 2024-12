Bap toma posse no Flamengo e anuncia 14 vice-presidentes

Vamos buscar reequilibrar os poderes do clube. Estatutariamente, tínhamos que nomear pastas para cada um deles. Todos eles vão contribuir com a experiência de vida, sem necessariamente influírem no dia a dia. Cada um assinou esse documento confirmando isso. Bap, novo presidente do Flamengo, indicando que a atuação dos VPs não está restrita à pasta que receberam

O desenho da diretoria

Vice-presidente eleito com Bap, Flavio Willemann vai acumular o cargo com a vice-presidência de procuradoria-geral. Ele já esteve nessa função no mandato de Eduardo Bandeira de Mello. A pasta é responsável pelo setor jurídico.

Um outro advogado conhecido no mercado da bola também fará parte da diretoria. Marcos Motta será vice de administração. Ele participa de grandes negociações no mercado, como as que envolvem Neymar e o mercado saudita.

Rodrigo Tostes foi vice de finanças de Landim e Bandeira. Saiu, mas volta com Bap, agora como VP de Patrimônio. Ele estava cotado para ser CEO do clube, mas não vai poder deixar a função profissional que tem atualmente.

Fabio Coelho é presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc. Ele assume a tecnologia da informação.