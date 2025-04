Panini lança álbum de figurinhas da Libertadores; veja valores

É uma enorme satisfação saber que os torcedores da Libertadores poderão se sentir ainda mais próximos da paixão, do legado e da história da competição mais prestigiosa do continente. Nos emociona especialmente que, por meio do álbum, as novas gerações possam descobrir e valorizar o profundo vínculo que une nossos times, jogadores, estádios e tradições.

Juan Emilio Roa, diretor comercial da Conmebol



Chegando na nossa terceira edição do álbum da Libertadores, fruto dessa parceria com a Conmebol, já enxergamos este lançamento como peça fundamental para os torcedores fanáticos pelo futebol sul-americano. Nele, os colecionadores encontrarão informações da competição e tudo que eles precisam saber de cada time.

Martina Limoni, diretora de marketing Latam da Panini