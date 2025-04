Fla rebaixa joia de R$ 600 mi para o sub-20 e não tem plano de reintegrá-la

Análise técnica também endossa a decisão comercial. O Rubro-Negro, atualmente, entende que Lorran não tem valências que supram as necessidades do técnico Filipe Luís, algo que ficou ainda mais agravado com o esvaziamento do departamento médico e mais peças à disposição do treinador.

Classificação e jogos Brasileirão

Em fevereiro, Filipe Luís expôs sua opinião sobre a situação de Lorran. Em sua avaliação, o jovem compete com jogadores como Gerson e Arrascaeta.

Quando subi para o profissional já o conhecia, mas o problema é que o Lorran tem jogadores que competem a posição com ele. E que estão melhores que ele. Simples assim. Não tem segredo no futebol. E eu não vou colocar um jogador que não está bem e tirar um que está voando. O Lorran competia posição com o Gerson, Arrascaeta... Aberto? Não é tão determinante para jogar aberto. Poderia ser o próprio Cebolinha, Michael... Poderia, mas eu acho que não é a posição dele. Ele compete com o Gerson. Como eu tiro o Gerson? Depois como eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lorran?

Filipe Luís, em fevereiro

Lorran tem feito posts enigmáticos

Lorran fez post enigmático com emoji raivoso antes de Fla x Grêmio, do sub-20, onde foi expulso após a partida Imagem: Instagram / @lorranlucas10

De volta ao sub-20, Lorran tem sido o camisa 10 da equipe. O meia soma sete jogos pelo Campeonato Brasileiro da categoria e um na Copa Rio. São três gols até aqui.