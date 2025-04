Panini lança álbum de figurinhas do Super Mundial; envelope custa R$ 6

A Panini lançou o álbum do inédito Super Mundial de Clubes da Fifa, nos formatos de brochura e capa dura, com um total de 550 cromos.

O que aconteceu

O lançamento ocorre cerca de dois meses antes do início da competição. A primeira edição do Super Mundial será disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA, e conta com quatro representantes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras).

Todos os 32 participantes possuem uma página dupla, com 18 cromos por clube. Estão contemplados os 14 principais jogadores de cada elenco elenco, além do escudo do time e três figurinhas especiais.