Oferta do Al-Hilal por Raphinha compraria 18 dos 20 elencos da Série A

O Al-Hilal estaria disposto a desembolsar cerca de R$ 1,1 bilhão em salários para contar com o atacante Raphinha. A quantia, porém, seria suficiente para comprar todo o elenco de 18 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão.

O que aconteceu

Apenas Palmeiras e Flamengo "escapariam" de uma possível investida do time de Jorge Jesus. Segundo o Transfermarkt, o elenco alviverde é o mais valioso do Brasileirão e está avaliado em R$ 1,57 bilhão. O Fla, com R$ 1,44 bilhão, é o segundo da lista.

Já os elencos dos outros 18 clubes sairiam mais em conta do que os honorários de Raphinha. O Botafogo, dono do terceiro elenco mais caro da Série A, por exemplo, sairia cerca de R$ 200 milhões mais barato.