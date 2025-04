Acordo da Globo por Mundial tem redução em relação à pedida inicial da Fifa

Com isso, a Fifa recuou e acabou fechando um pacote mundial por US$ 1 bilhão com a DAZN. Há uma informação sobre dinheiro de investidores sauditas na plataforma de vídeo que enfrentava dificuldades financeiras.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

A DAZN poderia revender direitos pelo mundo, além de transmitir os jogos em sua plataforma. As conversas com a Globo foram retomadas, assim como com a CazéTV. A emissora de streaming fechou um pacote.

Depois disso, a Globo acertou com a DAZN um pacote de jogos com todas as partidas de times brasileiros, compartilhadas com a CazéTV, além de final e abertura. Também há divisão das semifinais.

No restante dos duelos, Globo e CazéTV dividem em 50% cada uma as partidas. No total, a Globo projeta transmitir 25 jogos, enquanto o SporTV, 40.

Pelo pacote, a Globo pagou um patamar bem inferior ao de Copas do Mundo, segundo apurou o UOL. O que mostra que a Fifa foi obrigada a se adaptar à realidade de mercado.

A avaliação dentro da emissora carioca, no entanto, é que o Mundial pode subir de valor nas próximas edições a depender das audiências. Isso em geral tem impacto em negociações posteriores. A competição é vista como um produto que faltava no calendário.