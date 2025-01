Flamengo: quem chegou, quem saiu e as mudanças no time

Quem saiu

Gabigol foi o primeiro a sair. O atacante escolheu não renovar o contrato com o Flamengo ainda no final do ano passado e ganhou festa de despedida no último jogo no Maracanã. Ele já assinou com o Cruzeiro.

Quem também estava em fim de contrato e não fica é David Luiz. A nova diretoria decidiu não renovar com o zagueiro, que está a caminho do Fortaleza.

Fabrício Bruno foi vendido pelo Flamengo. O zagueiro virou reserva, queria sair e foi negociado com o Cruzeiro por 7 milhões de euros (R$ 45 milhões).

O que vai mudar no time

O Flamengo iniciou a pré-temporada para começar a esboçar as primeiras mudanças para 2025. O técnico Filipe Luís permanece no comando da equipe e, a princípio, deve manter a mesma base que foi campeã da Copa do Brasil em 2024.