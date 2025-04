Time da NFL, Patriots visita CT do Fla e presenteia 'torcedor' Léo Ortiz

O Flamengo recebeu uma visita especial na manhã de hoje no CT Ninho do Urubu. O New England Patriots, time da NFL — a liga de futebol americano dos EUA — esteve no local para se encontrar com seu torcedor ilustre, o zagueiro Léo Ortiz.

O que aconteceu

O defensor é fã do esporte e da equipe de Massachusetts. Nas últimas férias, inclusive, ele esteve num jogo do Patriots no Gillette Stadium e presenteou o dono da franquia, Robert Kraft, com uma camisa do Rubro-Negro com seu nome.

Agora foi a vez do time da NFL retribuir a gentileza. Uma dirigente esteve na visita junto com o mascote do New England e uma equipe de filmagem. Ortiz e o departamento de Comunicação e Marketing do Fla receberam os norte-americanos e gravaram conteúdos.