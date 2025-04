Alex não vê preferência por técnicos estrangeiros: 'Nem todos venceram'

Como exemplo, o treinador brasileiro cita Vítor Pereira, técnico português que teve passagens no Brasil por Corinthians e Flamengo. No Timão, VP realizou um bom trabalho levando a equipe até a final da Copa do Brasil, mas saiu do clube ao alegar problemas familiares. Pouco tempo depois, foi anunciado como comandante do Rubro-Negro, mas decepcionou e foi demitido após perder cinco títulos em quatro meses. Atualmente, Vítor Pereira é técnico do Wolverhampton, da Premier League.

Em dois anos, o Vítor Pereira treinou Corinthians e Flamengo, mas não podemos falar que ele é mau treinador. Fez sucesso na Turquia, fez sucesso em Portugal, está fazendo sucesso na Inglaterra, mas no período que esteve aqui ele não obteve os resultados que os flamenguistas e os corintianos queriam.

No mesmo momento, brasileiros ganharam com o Flamengo. Foram campeões com o Renato, com o Dorival, com o Rogério e com o Filipe. No meio disso teve Paulo Sousa, teve Domènec, Sampaoli e Vítor Pereira. Ou seja, não fico muito ligado nessa situação de ser estrangeiro ou brasileiro.

Alex

Alex também acredita que os bons trabalhos de técnicos brasileiros devem ser valorizados, citando Rogério Ceni no Bahia e Roger Machado no Internacional.

Se eu não estiver enganado, o Roger nunca saiu com percentual negativo dos clubes onde ele trabalhou, ele acabava saindo por causa de situações que acontecem, como fazer três jogos abaixo numa semana ruim e a decisão do clube é mandar o cara embora. O Rogério é a mesma coisa, não vai mal no São Paulo nem no Fortaleza. Talvez o único questionamento no trabalho do Rogério seja o período no Cruzeiro, mas quem foi bem no Cruzeiro naquele momento?

Alex

