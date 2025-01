Flamengo inicia 2025 com "turnê" por Sergipe, Maranhão e EUA; veja agenda

No domingo (19), o Flamengo entra em campo duas vezes, às 17h e às 21h pelo horário de Brasília. No fim de tarde, o elenco principal duela contra o São Paulo em torneio de pré-temporada. A partida será realizada em Fort Lauderdale, Flórida (EUA), no estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi. Poucas horas depois, outra equipe completamente diferente representa o clube em jogo contra o Nova Iguaçu, no Castelão, no Maranhão, pelo Carioca.

O elenco principal volta para o Brasil em 20 de janeiro, dia seguinte à partida contra o Tricolor Paulista. A equipe alternativa segue no Maranhão e tem novo desafio no Castelão no dia 22 de janeiro, quarta-feira, às 19h, contra o Bangu.

Apenas na quinta rodada do Campeonato Carioca o Flamengo jogará no Rio de Janeiro, mas ainda longe da capital. A partida será contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, em 25 de janeiro, sábado, às 16h30.

A estreia do Rubro-Negro no Maracanã será apenas em 30 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, na sexta rodada do estadual. O reencontro da torcida flamenguista da capital carioca com o Flamengo será realizado em uma quinta-feira, às 21h30. A expectativa, porém, é de que o time seja alternativo, de olho na Supercopa Rei.

Abrindo fevereiro e vivendo a primeira decisão de 2025, o clássico entre Flamengo e Botafogo pela Supercopa Rei será realizado em Belém, no Mangueirão. A partida está marcada para 2 de fevereiro, um domingo, às 16h. O duelo representa a primeira possibilidade de título oficial no calendário nacional brasileiro, com o embate entre o campeão do Brasileirão 2024, o Botafogo, e o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo.

O atual campeão da Supercopa Rei é o São Paulo, que bateu o Palmeiras nos pênaltis em duelo disputado no Mineirão. O Flamengo é bicampeão do torneio, e o Glorioso busca o título inédito.