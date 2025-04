Danilo, do Flamengo, se solidariza com Tite: 'Também sofri com ansiedade'

O zagueiro Danilo, do Flamengo, se solidarizou com o técnico Tite, que decidiu não aceitar a proposta do Corinthians para tratar de sua saúde mental após ter uma crise de ansiedade.

O que aconteceu

O defensor trabalhou com o treinador por muito tempo na seleção brasileira. Ele se mostrou grato com o comandante e revelou que também sofreu com a mesma situação.