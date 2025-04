Dorival só não treinou seis dos 20 times da atual edição do Brasileirão

Dorival foi contratado após Tite desistir de acordo. O Corinthians encaminhou acerto para o retorno do ídolo, mas ele teve uma crise de ansiedade antes de viajar a São Paulo e desfez o acerto. Com isso, Dorival voltou a ser prioridade.

O técnico assume o Corinthians em momento de oscilação. O time faz começo com altos e baixos no Brasileirão e vai mal Sul-Americana, onde tem apenas um ponto. A equipe também disputa a Copa do Brasil e vai encarar o Novorizontino na terceira fase.

O experiente treinador também entra para outra lista: técnicos que treinaram os quatro principais times de São Paulo. Ele se tornou o oitavo na história e se juntou a Aymoré Moreira, Carlos Alberto Silva, Cuca, Emerson Leão, Nelsinho Baptista, Oswaldo Brandão, Oswaldo de Oliveira e Rubens Minelli.