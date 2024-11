Seleção vê chance de ir à Copa do Mundo aumentar mesmo com tropeços; veja

O Brasil empatou com Venezuela e Uruguai nos últimos dois jogos pelas Eliminatórias, mas, mesmo assim, viu a probabilidade de ir à Copa do Mundo de 2026 aumentar em relação ao término da Data Fifa de outubro. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Brasil é o quinto com mais chance

O Brasil chegou aos 92,5% de chance de ir à Copa do Mundo de 2026. A probabilidade era de 91,6% após os jogos contra Chile e Peru na última Data Fifa.

Argentina e Uruguai já estão quase garantidos. Os argentinos têm 99,99%, enquanto os uruguaios têm 99% de chance.