Joshua tem multa de R$ 450 mi e mais de 100 gols como meia na base do Fla

Renovou em setembro com multa milionária

Joshua renovou com o Flamengo até 2029 com uma multa de 70 milhões de euros Imagem: Instagram / @j10_joshua

Ciente do potencial de Joshua, a diretoria do Flamengo se antecipou. O clube renovou o contrato do jovem em setembro do ano passado estipulando sua multa rescisória em 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões na cotação atual). O novo vínculo do meia-atacante vai até dezembro de 2029.