Rodada da Copa do Brasil tem só uma zebra, um amasso e 'escassez' de gols

Teve até gol de "piloto", mas não valeu. O Internacional sofreu, teve dois gols anulados e só conseguiu vencer o Maracanã por 1 a 0 no fim. Um dos tentos anulados do Colorado foi marcado pelo jovem Raykkonen. O jogador foi batizado com o nome em homenagem ao finlandês Kimi Raikkonen, que correu na Fórmula 1.

Dorival Júnior fez sua estreia no comando do Corinthians. O ex-treinador da seleção brasileira comandou o Timão na beira do campo durante a vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa.

Joia resolveu para o Flamengo. Com time alternativo, o Rubro-Negro encontrou muitas dificuldades para vencer o Botafogo-PB e teve de contar com o brilho de Joshua para bater o rival por 1 a 0.

Luciano quebrou o jejum. O atacante do São Paulo marcou os dois gols da vitória do Tricolor sobre o Náutico por 2 a 1 e voltou a balançar as redes após 12 jogos.

O Palmeiras derrubou mais um invicto. Após acabar com a invencibilidade de Fortaleza, Internacional e Bolívar, o Verdão venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, onde o Vozão não perdia desde agosto do ano passado.