Seleção dá adeus a 2024 com empate contra o Uruguai e vaia da torcida

O Uruguai não marcou pressão, como fez no duelo em Montevidéu, ano passado. Optou por fechar bem os espaços e dar liberdade a Gabriel Magalhães na saída de bola.

Vini Jr. teve um posicionamento diferente. Atuou mais centralizado no ataque, com menos obrigações defensivas. O duelo direto até seria mais frequente com Varela, lateral do Flamengo. Mas acabou sendo com outros marcadores da faixa central do campo.

Raphinha precisou se desdobrar na recomposição e na criação. Correndo muito, foi o mais lúcido do time. Carimbou as principais iniciativas ofensivas do Brasil.

Igor Jesus estava escondido, mas saiu de uma cabeçada dele, já no fim do primeiro tempo, a chance mais clara do Brasil nos 45 minutos iniciais.

Defensivamente, o Brasil sofreu alguns sustos pela direita. Danilo voltou a ser titular, inclusive como capitão. Apoiou pouco e ainda teve que lidar com algumas investidas de Maxi Araújo por ali.

Em uma das raras tentativas uruguaias, o Brasil deu sorte porque Pellistri titubeou na área, tentou um drible a mais e perdeu chance preciosa.