CBF cresce o olho no preço dos ingressos e seleção joga sem casa lotada

A CBF cresceu o olho no preço dos ingressos e viu um público decepcionante na Fonte Nova para Brasil x Uruguai.

O que aconteceu

O clássico sul-americano recebeu 41.511 torcedores. Para efeito de comparação, a média de público do Bahia na Fonte Nova é de 36.218. A arena tem capacidade para 49 mil. No visual, no entanto, os clarões eram visíveis. A renda não foi divulgada.

O ingresso mais barato era o "solidário", a R$ 100 com a entrega de dois quilos de alimento não perecível. Esse setor, o da cadeira superior norte, recebeu bom público.