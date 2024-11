Para Raphinha, seleção jogou 'para c...' mesmo com empate e vaias

Futebol pune a gente por algum motivo, mas todo mundo tem de sair com a cabeça erguida porque tentamos desde o primeiro minuto até o final, infelizmente não saímos com o resultado. Terminamos o ano com um ponto que vai ser importante na nossa caminhada. A gente também é forte e estamos preparados para tudo que vier.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Gerson pede confiança no trabalho

Autor do gol do Brasil no jogo, Gerson lamentou o resultado e citou até a partida passada, contra a Venezuela. O meio-campista do Flamengo afirmou que é preciso seguir confiando no trabalho que está sendo feito.