Premeditado? Gabigol 'rouba' holofotes em título do Fla ao anunciar saída

A trilha sonora? Tim Maia. "Me dê motivo". A música tem trechos destinados a uma mulher que cabem para a relação entre Gabigol e Flamengo:

Estou indo embora, não faz sentido

Ficar contigo, melhor assim

Sem contar a camisa personalizada com o número 99 — que ressaltava o primeiro 9 — e a célebre frase de Adriano Imperador, que serve como indireta: "Que Deus perdoe essas pessoas ruins".

"O Gabigol sempre soube usar as declarações a seu favor. Seja para fazer do Maracanã um 'inferno', seja para anunciar o fim do seu ciclo no Flamengo no momento de euforia com a conquista da Copa do Brasil, após ele ter feito dois gols decisivos. Ele tem o timing perfeito para colocar suas frases de efeito no momento que é o foco das câmeras. Certamente ele já entrou em campo com essa declaração em mente", analisou Bernardo Pontes, fundador e CEO da Alob Sports, empresa de marketing esportivo.

Surpresa dos companheiros

O anúncio de Gabigol ainda no gramado do palco da decisão gerou reações inusitadas e com surpresa por parte dos jogadores do Fla.