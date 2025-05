Veiga virou reserva? Palmeiras traçou plano para meia chegar bem no Mundial

Veiga sofreu uma luxação no ombro no dia 9 de abril, contra o Cerro Porteño, e só voltou a ser relacionado no jogo contra o Vasco, dia 4 de maio. Veiga não entrou em campo contra o cruz-maltino; jogou 7 minutos, mais acréscimos, contra o Cerro na semana passada. Depois, cerca de 15 minutos no Choque-Rei.

A situação de Paulinho ajuda a entender o trabalho feito com Raphael Veiga. O camisa 10 chegou em janeiro após uma cirurgia na perna direita e ficou se recuperando até o dia 12 de abril, quando estreou contra o Corinthians e atuou por 14 minutos. A minutagem do atleta dobrou nos jogos seguintes. O atacante disputou uma média de 30 minutos em cada um dos últimos quatro jogos e foi titular no Choque-Rei (atuou por 65 minutos).

A expectativa é de que Veiga ganhe minutagem maior no jogo deste meio de semana. Já classificado para a próxima fase da Copa Libertadores, Abel deve rodar o elenco mais uma vez e dar minutos a atletas que se recuperaram de lesão recentemente (como Marcos Rocha, Murilo e Raphael Veiga) e que não têm atuado tanto (como Vanderlan, Luighi e Thalys).

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, falou após a vitória no clássico do fim de semana sobre a importância da construção de um elenco mais equilibrado. Veiga sofreu sem um substituto à altura antes da chegada de Maurício, e hoje o Palmeiras tem vários jogadores que podem fazer a função (Estêvão, Maurício, Allan, Felipe Anderson e Facundo Torres) — o que permite não acelerar o retorno.

Sabíamos que essa seria uma temporada muito, muito, muito desgastante e que precisaríamos de um elenco um pouco mais equilibrado em todas as posições. Faz parte do contexto ter muitas lesões e temos que ter opções válidas para manter o nível. Os jogadores do banco de hoje passaram por problemas físicos já nessa temporada. Murilo, Veiga, Maurício. Joao Martins, auxiliar de Abel Ferreira, após a vitória no Choque-Rei

Raphael Veiga busca somar gols e assistências após o Paulistão. O meia tem 19 jogos no ano, com 2 gols e 6 assistências — os gols e assistências do meia foram no estadual.