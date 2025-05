Vitor Roque embala e já tem mais gols no Palmeiras do que no Barcelona

Vitor Roque celebra gol em Vasco x Palmeiras, jogo do Brasileirão Imagem: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A sequência colocou fim a uma série de 12 partidas de jejum. Roque estreou em 11 de março, também contra o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista.

Ele teve papel importante naquele duelo: provocou o lance polêmico em que foi marcado um pênalti — Raphael Veiga bateu e marcou o gol da vitória por 1 a 0.

Só que, depois daquele jogo, Vitor Roque entrou numa fase em que, mesmo criando chances, não conseguia marcar. Aí, veio a grande diferença: enquanto no Barcelona ele foi encostado em pleno período de adaptação, no Palmeiras ele foi acolhido.

Depois do primeiro gol marcado, contra o Vasco, ele foi recebido no vestiário com festa. O técnico Abel Ferreira aproximou-se do atacante e disse: "Boa, campeão. Tudo no tempo de Deus".

Vitor Roque, do Barcelona, comemora gol contra o Osasuna pelo Espanhol Imagem: Alex Caparros/Getty Images

Barcelona não teve paciência

Em sua chegada ao Barcelona, em janeiro de 2024, Vitor Roque nem demorou tanto para balançar as redes. Ele marcou no sexto jogo, contra o Osasuna — entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, por 1 a 0.