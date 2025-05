Como Neymar pai influenciava Globo e rotina da seleção l podcast Neymar #4

O email submete à análise do pai do jogador as datas e ocasiões nas quais a seleção pretende utilizá-lo em entrevistas coletivas ou compromissos públicos, e põe em discussão a data de apresentação do craque e sua participação ou não em um amistoso preparatório.

Além disso, uma série de avisos mostra que, quando o assunto envolvia a imagem de Neymar, seu pai tinha influência e poder de decisão mesmo dentro da seleção brasileira.

"A equipe da CBF quer organizar alguns conteúdos para o YouTube durante a competição, como sempre fazem, e vão nos passar no caso do Neymar, antes de fazerem, para aprovação. Vamos criar um grupo no WhatsApp para a CBF enviar os layouts e posts a serem postados com o Neymar para aprovação e compartilhamento nas redes do NJR durante os treinos, jogos etc".

Ao final do email, um comunicado importante: a CBF avisa que passou a adotar "Neymar Jr." nas redes sociais e comunicações da seleção, e não mais chamará o atacante apenas de "Neymar". A mudança foi um pedido da NR Sports, empresa de Neymar pai.

Neymar Jr. e Neymar pai: incômodo com entrevista na Globo Imagem: Divulgação

A relação com a Globo e com a imprensa

Em 2014, Neymar pai fechou um contrato com a Globo. O acordo previa a hospedagem de um site com conteúdos de Neymar dentro da infraestrutura da empresa e participação do jogador em programas da emissora.