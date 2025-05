Neymar acompanhou negociação com Ancelotti de perto e aprova novo técnico

Neymar acompanhou a negociação da CBF com Carlo Ancelotti de perto e ficou feliz com a escolha do novo treinador.

O que aconteceu

Neymar soube do andamento das tratativas por meio de Neymar Pai. Ele soube do acerto nos primeiros dias de maio.

Neymar Pai tem boa relação com Diego Fernandes, um dos intermediários do acordo com Ancelotti a pedido do presidente Ednaldo Rodrigues. Neymar e Diego têm parceiros em comum no ramo financeiro.