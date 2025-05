O que esperar de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira

Linha de quatro. O futebol europeu dos últimos anos tem experimentado bastante com linhas de três zagueiros, mas Carlo Ancelotti não entrou na onda. Seus times têm dois laterais e dois zagueiros — a famosa linha de quatro que, desde 2006, acompanhou a seleção em todas as Copas.

Meio-campo sólido. Ele não abre mão de ter dois volantes que saibam marcar; e um terceiro homem que também defenda. No Real Madrid, consagrou o trio Casemiro-Kroos-Modric. No Milan, teve Pirlo-Gattuso-Seedorf; no Bayern, Xabi Alonso-Vidal-Thiago.

Espaço para os craques. O italiano costuma usar o que tem de melhor: no Real Madrid, ele deu um jeito de colocar Bale, Ronaldo e Benzema juntos; no Milan, tinha um ataque com Inzaghi, Kaká e Shevchenko.

Titulares e reservas. Os times de Ancelotti costumam ser daqueles que o torcedor sabe de memória. Exceto por causa de lesões, as mudanças são raras.

Polivalência. Ancelotti não é um vanguardista tático, mas costuma encontrar novas funções para seus jogadores. Recentemente, diante das necessidades do Real Madrid, fez Federico Valverde e Eduardo Camavinga virarem laterais.

Comunicador. Em todos os países onde treinou — exceto a Alemanha — Ancelotti aprendeu o idioma e tentou comunicar-se com a imprensa e a torcida na língua local. É possível que já nas primeiras entrevistas ele arranhe um "portunhol" (ou um "portoliano"); o técnico também fala inglês e francês.