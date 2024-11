Arrascaeta, BH e Gabigol igualam Zico e Júnior como maiores campeões no Fla

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil após vencer novamente o Atlético-MG (1 a 0 neste domingo e 4 a 1 no placar agregado) e o trio da "geração 2019" chegou a uma importante marca com a camisa do clube.

Várias conquistas

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol chegam a 13 taças pelo rubro-negro e igualam os ídolos Zico e Júnior como maiores campeões da história da equipe.

Gerson é outro que sobe no ranking. Ele agora está na prateleira de Adílio, Andrade, Renê e do agora técnico Filipe Luís, que conquistou 10 troféus pelo clube enquanto era jogador.