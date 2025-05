Mestre de Carlo Ancelotti afirma: 'Tem a intuição que os outros não têm!'

PVC - Ele é melhor do que o senhor foi?

ARRIGO SACCHI - Eu trabalhei com ele por seis anos. Quatro como jogador, quando não queriam que nós o contratássemos. E ele foi um líder. Depois, dois anos como meu assistente direto, meu segundo treinador. Não se trata de ser melhor, somos diferentes. Preste atenção. tem algo que os outros técnicos não têm.

PVC - Como foi a experiência com ele como assistente na Copa do Mundo de 1994?

ARRIGO SACCHI - Nós não ganhamos a Copa do Mundo, porque enfrentamos o Brasil e porque tivemos dificuldades gigantescas de músculos. Chegamos a Nova York, onde havia umidade do ar de 100% e temperaturas acima de 42 graus. Os preparadores físicos diziam que ao final de vinte dias não teríamos mais músculos e pernas. E foi o que aconteceu. Para piorar, jogamos a final contra o Brasil, que tinha jogadores extraordinários, no sol do meio-dia, do outro lado do país e recuperando um jogador, como Baresi, que havia sofrido uma lesão de joelho há menos de vinte dias. E levamos essa decisão para os pênaltis. Carlo me dizia: preste atenção a este jogador. Ele é verdadeiramente extraordinário.