Enzo desbanca Wendell e vai batendo meta para ser comprado pelo São Paulo

O São Paulo se esforçou bastante para contratar o lateral-esquerdo Wendell, mas está vendo Enzo Díaz, que chegou de forma despretensiosa, tomar conta da posição e se aproximar de ficar em definitivo no clube.

O que aconteceu

Enzo Díaz só chegou ao São Paulo porque foi oferecido pelo River Plate como moeda de troca por Galoppo. O lateral teve aprovação de Luis Zubeldía, mas não era o foco do Tricolor para a posição.

Na temporada, Enzo vem desbancando Wendell pela titularidade do setor. O argentino foi titular no dobro de jogos: 16 contra oito do brasileiro.