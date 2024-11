Atlético-MG x Flamengo é marcado por objetos jogados a campo e confusão

O duelo ficou paralisado por cerca de oito minutos após o gol de Plata. Além dos objetos lançados ao gramado, um torcedor invadiu o campo, mas logo foi contido pelos seguranças.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Nos lances finais, a área do goleiro Rossi ficou cheia objetos e uma bomba explodiu ao seu lado. O paredão do Flamengo correu para longe na pequena área e esperou pelo reinício do jogo.

Bomba explode ao lado do goleiro Rossi na final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG x Flamengo Imagem: Luiza Sá/UOL

Ao fim do jogo, Hulk precisou pedir calma aos torcedores, que tentaram invadir o gramado. Alguns atleticanos confrontaram a segurança e a polícia na tentativa de entrar no campo, enquanto o camisa 7 do Galo e outros membros do clube tentavam amenizar situação.