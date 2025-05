CBF só voltou a procurar Ancelotti quando Real degringolou; veja bastidores

Também chegou à entidade as notícias de propostas da Arábia Saudita. Tanto Al Ahli quanto Al Hilal acenavam com mais de 30 milhões de euros por ano para o italiano. A CBF decidiu confiar em sua palavra de que queria vir ao Brasil.

Internamente, Ednaldo era pressionado por aliados que queriam ver a questão do técnico resolvida logo, havia um lobby por Jorge Jesus, mais acessível. A falta de resolução aumentava a pressão de inimigos na Justiça, na tentativa de afastá-lo do cargo. Havia ações nos tribunais do Rio e de Brasília. Ele decidiu esticar a corda.

Por mais que o presidente da CBF dissesse publicamente que Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, estava envolvido no debate, a negociação e o passo a passo na CBF se concentravam em Ednaldo.

Sinal verde por Ancelotti

Em 6 de maio, veio a notícia que a CBF esperava: o Real Madrid tinha liberado o técnico para negociar oficialmente com a entidade, não só as conversas informais. Já havia um acordo financeiro feito para 2023, o que facilitava as conversas. Os termos do novo acordo são quase iguais. Ancelotti queria vir ao Brasil.

Nos dias seguintes, o contrato foi desenhado entre as partes e assinado. Ednaldo falou diretamente com o treinador de novo. Havia o jogo com o Barcelona, decisivo, no domingo. Mas o dirigente da CBF já sabia que tinha um contrato que não poderia ser revertido, mesmo com decisões negativas na Justiça sobre seu futuro.