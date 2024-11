Plata faz golaço, Flamengo vence Atlético-MG e é penta da Copa do Brasil

Gabigol renasce

O título do Flamengo acontece com o carimbo de Gabigol. O atacante, que vinha em baixa, marcou duas vezes no jogo de ida, mostrou-se decisivo novamente e se tornou um dos nomes da conquista. Após o jogo, a torcida do Flamengo presente na Arena MRV pediu a permanência do camisa 99, que tem contrato até o fim do ano.

Gabigol, porém, revelou que não vai ficar na Gávea, e fez críticas a membros da diretoria quanto à condução das negociações por uma possível renovação. O UOL apurou que Gabigol vai para o Cruzeiro em 2025.

Gabigol e Lyanco em ação durante final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Como foi o jogo

Confusão antes de a bola rolar. A entrada da torcida do Fla teve confusão, dificuldade na leitura dos ingressos e gás de pimenta. Com catracas paradas e má organização, o clima começou a ficar mais tenso do lado de fora. Com falha no sistema, os funcionários liberavam grupos pequenos por vez. Muitas pessoas se aglomeraram perto das grades de entrada. Alguns torcedores empurraram as grades e tentaram forçar a entrada. A polícia agiu rápido com bombas, jato de água e gás de pimenta. A situação seguiu, com vários focos de confusão.