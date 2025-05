Time de Bortoleto sugere pausa na chegada de novidades para entender carro

No paddock, há engenheiros que não acreditam que essa mudança vai afetar muito a relação de forças, pois as equipes já tiveram a chance de, sabendo com antecedência desta diretiva técnica, que foi acertada antes do início da temporada, adaptar-se.

Mas Wheatley está entre aqueles que acreditam que a diferença especialmente do meio para o fim do pelotão é tão pequena que qualquer regra diferente já pode ter um impacto significativo.

"Acho que é um grande diferencial de desempenho. Pode ser uma mudança na ordem, pois veja como a disputa está acirrada. Uma pequena mudança como essa pode fazer uma grande diferença."

O GP da Espanha é o terceiro na sequência de três corridas em três finais de semana seguidos que abre a temporada europeia a partir do GP da Emilia Romagna, que será disputado neste domingo. Na semana seguinte, é a vez do GP de Mônaco.