Visão parcial frustra torcedores do Santos no Allianz: 'Culpa da diretoria'

Parte das torcidas organizadas do Santos teve uma experiência desagradável da visão do gramado no Allianz Parque, no empate com o Ceará por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O palco montado atrás do gol Norte limitou a visão de boa parte dos torcedores, que ficaram no setor mais popular do estádio — destinado às organizadas.

A estrutura fazia parte dos shows da banda System of a Down, no último fim de semana. Não houve tempo suficiente para a desmontagem. Inclusive, o Palmeiras precisou mandar o clássico contra o São Paulo na Arena Barueri por conta do evento.