Filipe Luis explica mudança após expulsão e critica arbitragem contra o Fla

Michael

"Michael é um jogador importantíssimo para mim. É determinante, tem gol, drible, um contra um, tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, jogamos juntos e fui muito feliz ao lado dele. Teve uma lesão muito grave, grande e está recuperando a melhor forma. Michael era uma troca certa hoje, mas, com a troca que fizemos no primeiro tempo e a segunda com a lesão do Nico me deixou só com uma parada. Tive de segurar ao máximo essa parada caso alguém não aguentasse até o final, se tivesse lesão. Tive de aguentar a última troca. Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas vai ter os minutos praticamente todos os jogos porque é muito importante e quero ter a melhor versão dele."

Mental para segurar o jogo

"É um grupo de jogadores gigantes e que crescem nesses momentos. Em clássicos, finais. São jogadores decisivos. Tenho um grupo de jogadores decisivos. A primeira troca que fiz foi um jogador de seleção brasileira. Sei o que vão me dar e render. Eles tem que continuar acreditando neles. Não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas porque sei o que esse grupo quer. O tanto que querem ganhar. Vê como os jogadores saem do campo, exaustos. Eles se abraçam, dão a vida um pelo outro. Saem machucados, sangrando. Esses meus jogadores querem mais que ninguém. Quando não conseguem atingir o objetivo, abala. Claro que abala. Jogar no Flamengo, o maior time do Brasil e um dos maiores do mundo, você quer colocar a foto na parede e fazer história. Quando não consegue, dói. Queremos fazer história aqui."

Relação com os experientes

"Antes do jogo eu estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva e em todas as fases. E tomo as minhas decisões, mas deixei claro para eles que preciso não da opinião, mas do que eles estão sentindo. Preciso dar aos jogadores as soluções também segundo a cabeça deles. O que eles querem, o que pensam. Para podermos chegar a um termo bom. Tenho conversado muito com o David, me apoia bastante nisso, me dá feedback do que o grupo sente. Não só ele, mas todos os capitães. Depois a decisão é minha. Quem joga, titular, reserva, sistema, mudanças, tudo sou eu. A responsabilidade é minha, mas gosto de saber o que eles estão sentindo no campo. O treinador não vê tudo. É bom saber a sensação do jogador."