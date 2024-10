Flamengo segura Corinthians com um a menos e vai à final da Copa do Brasil

A final será contra o Atlético-MG, que empatou com Vasco na tarde de ontem e passou pelo placar agregado de 3 a 2. As finais serão nos dias 03 e 10 de novembro e os mandos de campo serão sorteados pela CBF nesta semana.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Os dois times voltam a jogar na próxima semana. O Corinthians encara o Racing no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O jogo é na quinta (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Flamengo joga somente no sábado (26) contra o Juventude, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians teve recorde de público no ano na Arena. Foram mais de 46 mil torcedores presentes.

Como foi o jogo

O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu reverter em chances perigosas. A equipe até teve chegadas interessantes, mas finalizou pouco e deixou espaços no sistema defensivo. Com um a mais, o Timão tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu balançar a rede. Quem chegou ao gol ainda no início do primeiro tempo foi o Flamengo, mas Alex Sandro estava impedido.

O Flamengo não chegou nem perto do bom jogo que fez no Maracanã. Dominado no início, o time até melhorou ao ficar mais tempo com a posse de bola e apostar nas saídas em velocidade, mas a expulsão de Bruno Henrique aos 27 minutos acabou com qualquer esperança na primeira etapa. Filipe Luís ainda decidiu abrir mão de Gabigol para colocar Fabrício Bruno, deixando o time sem nenhum atacante e com uma linha de cinco defensores. O rubro-negro conseguiu se segurar até o intervalo com o meio-campo mais povoado e fazendo o tempo passar. O Fla ainda reclamou de uma não expulsão de Gustavo Henrique em lance com Arrascaeta.