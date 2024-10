Gerson projeta final da Copa do Brasil e exalta Bruno Henrique: 'Merece'

Final entre Flamengo x Atlético-MG acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Mandos de campo ainda será decididos. A equipe do Galo classificou num agregado de 3 a 2 sobre o Vasco, enquanto o Fla passou pelo Corinthians com 1 a 0, marcado no duelo de ida, no Maracanã.

