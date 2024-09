Com 2 a mais e Lucas redimido, São Paulo vence e mantém Corinthians no Z-4

Os dez minutos finais compensaram a falta de emoção do restante da primeira etapa. No início dos acréscimos, Fagner cometeu pênalti e foi expulso. Lucas, que perdeu uma penalidade contra o Botafogo no meio da semana, chamou a responsabilidade e bateu novamente - desta vez, ele converteu. O São Paulo quase foi para o intervalo com uma vantagem maior, após grande lance de Calleri, mas ele errou o alvo.

Árbitro Rafael Rodrigo Klein dá cartão vermelho para André Ramalho em jogo entre São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão Imagem: JADSON CARLOS JR/ESTADÃO CONTEÚDO

Diferente do início do jogo, a segunda etapa começou em ritmo frenético. Mesmo com um homem a menos, o Corinthians voltou melhor em campo, e criou pelo menos duas chances claras para empatar. O São Paulo só conseguiu responder em um contragolpe desperdiçado por Wellington Rato.

A superioridade corintiana durou apenas até a segunda expulsão. Aos 16 minutos, André Ramalho deixou o alvinegro com dois homens a menos, após acertar o braço no rosto de Luciano. Depois disso, o São Paulo teve mais facilidade para trocar passes, e logo aumentou a vantagem, com Arboleda.