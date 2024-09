Palmeiras vence Atlético-MG com dois gols de Veiga e cola no líder Botafogo

Atlético-MG estaciona na tabela. O Galo, por outro lado, permanece com 36 e vê a briga por vaga no primeiro pelotão do Brasileiro ficar mais complicada.

Atenção na Copa do Brasil. O Atlético-MG volta a campo no meio de semana, contra o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal do torneio nacional.



Adversários da próxima rodada. O Palmeiras vai visitar o Red Bull Bragantino no sábado, às 16h30. O Atlético-MG recebe o Vitória no mesmo dia e horário, na Arena MRV.

Brinco de Ouro?

O Palmeiras mandou a partida no Brinco de Ouro, em Campinas, por conta do show de Eric Clapton, que será realizado no domingo no Allianz Parque. Como a Arena Barueri está em reformas, o estádio do Guarani surgiu como opção.

Ventania "participou" do jogo. O forte vento em Campinas chamou a atenção e levou um toque da natureza ao jogo. Em diversos lances, a ventania causou modificação na trajetória da bola.

"Jogar contra o Atlético-MG é difícil, sempre são bons jogos, e hoje está sendo mais por conta do vento. Dificulta algumas ações, especialmente porque a gente estava jogando contra o vento. Bati o pênalti mais forte por conta disso. Agora a favor do vento as coisas tendem a ser mais fáceis", disse Veiga, ao Premiere, na saída para o intervalo.