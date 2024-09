Botafogo tem gol anulado, empata com Grêmio, e vê Palmeiras colar na ponta

O Botafogo poupou alguns dos titulares no início da partida. Igor Jesus, Savarino, Alex Telles, Marlon Freitas e Gregore, que começaram o jogo contra o São Paulo no meio da semana, começaram no banco de reservas - os três primeiros entraram no decorrer do jogo.

Classificação e jogos Brasileirão

Junior Santos voltou a jogar depois de dois meses. O atacante que foi o destaque do Botafogo no primeiro semestre sofreu uma fratura na tíbia em julho e entrou na segunda etapa, no lugar de Tiquinho Soares.

Com o resultado, o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas vê o Palmeiras se aproximar na tabela. Os cariocas têm 57 pontos, contra 56 da equipe alviverde.

O Grêmio, com 32 pontos, ganhou três posições na tabela, e agora é o 11º. No entanto, a equipe gaúcha pode cair na tabela com o complemento da rodada.

No próximo sábado (5), o Botafogo volta a campo, contra o Athletico. O duelo, marcado para 16h30 (de Brasília), é na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Grêmio entra em campo um dia antes, na sexta (4). Os tricolores recebem o Fortaleza em Porto Alegre, às 21h30 (de Brasília).