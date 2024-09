Revanche? Único Zubeldía x Ramón teve campeões do mundo e gol de ex-Flu

À frente do River, o hoje corintiano viu seu time vencer por 2 a 0 com direito a gol de Manuel Lanzini, que havia defendido o Flu entre 2011 e 2012 — Leandro González foi o outro a balançar as redes no duelo em questão.

Ramón Díaz trabalhou com Lanzini, ex-Fluminense, no River Plate Imagem: Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Image

O Racing de Zubeldía tinha nomes de peso, como Mauro Camoranesi e Rodrigo de Paul. O primeiro conquistou a Copa de 2006 com a Itália, enquanto o segundo, ainda em atividade, faturou o Mundial com a Argentina em 2022.

No lado do River, além de Lanzini, havia também Carlos Sánchez, que anos depois defenderia o Santos. Sánchez é irmão de De la Cruz, hoje no Flamengo. No banco, havia ainda Juan Iturbe, que vestiu a camisa do Grêmio em 2023.

O atual técnico são-paulino era iniciante em sua carreira e estava apenas em seu terceiro clube após passagens por Lanús e Barcelona de Guayaquil.

Do outro lado, Ramón Díaz já carregava uma vasta bagagem. Considerado um dos grandes jogadores da história do futebol argentino, ele já era ídolo do River pelo que fez como atleta. Como treinador, viveu uma época de ouro entre 1995 e 2000, quando, por exemplo, empilhou troféus nacionais e ganhou a Libertadores. Em 2013, estava no cargo do clube pela terceira vez.