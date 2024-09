Futebol na Europa nesta sexta tem virada maluca e 6 a 0 no 1° tempo

A sexta-feira (20) sem jogos nos principais campeonatos pelo Brasil teve fortes emoções na Europa.

Vitória fácil se tornou virada maluca

O Schalke 04 abriu 3 a 0 sobre o Darmstadt ainda no primeiro tempo do jogo pela 6ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão. A vitória, que parecia fácil, começou a se complicar nos acréscimos da etapa incial, quando os visitantes diminuíram de pênalti.

Foi no segundo tempo que o sueco Isac Lidberg entrou em ação. O atacante do Darmstadt foi às redes três vezes seguidas e deu a virada à equipe visitante já aos 42 minutos do segundo tempo.