'Globo Esporte' será apresentado diretamente dos EUA durante o Mundial

Além do 'Globo Esporte,' Fred também vai apresentar o 'Panela sportv' nos EUA em edições que serão exibidas no YouTube (canal do ge) e no sportv.

A Globo anunciou nesta semana um novo acordo com o DAZN, aumentando a oferta original de jogos a serem transmitidos na Copa do Mundo de Clubes. O sportv poderá transmitir todos os 63 duelos da competição, enquanto a TV Globo poderá escolher livremente as partidas que quiser mostrar no sinal aberto. A CazéTV também entrou no acordo e passou a ter 100% da competição, conforme a coluna havia antecipado.